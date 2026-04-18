Basketball

Überragende erste Hälfte: Magic stürmen in die NBA-Playoffs

Die Orlando Magic um Franz Wagner haben sich mit der letzten Chance einen Platz in den NBA-Playoffs gesichert. Für Steph Curry und die Golden State Warriors ist die Saison hingegen vorbei.

Franz Wagner (r) erzielte für die Orlando Magic als zweitbester Scorer 18 Punkte gegen die Charlotte Hornets. Foto: John Raoux/AP/dpa
Franz Wagner (r) erzielte für die Orlando Magic als zweitbester Scorer 18 Punkte gegen die Charlotte Hornets.

Orlando (dpa) - Die Orlando Magic haben sich den achten und damit letzten verbliebenen Platz in den NBA-Playoffs der Eastern Conference gesichert. Im entscheidenden Spiel des Play-in-Turniers schlug das Team um Franz Wagner, Moritz Wagner und Tristan da Silva die Charlotte Hornets im heimischen Kia-Center mit 121:90 – und trifft damit in der ersten Runde auf die an Nummer eins gesetzten Detroit Pistons.

Orlando zeigte seine beste Leistung seit Wochen, dominierte die Partie von Beginn an und führte bereits zur Pause vorentscheidend mit 31 Punkten. Es war die höchste Führung nach 24 Minuten, seitdem das Turnier zur Saison 2020/21 eingeführt wurde. Als zweitbester Scorer seines Teams kam Franz Wagner auf 18 Punkte, sieben Rebounds und sechs Assists. Bruder Moritz blieb in knapp sechs Minuten Spielzeit am Ende der Partie ohne Zähler. Fünf verbuchte Tristan da Silva, der 19 Minuten zum Einsatz kam.

Die Magic scheiterten in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils in der ersten Playoff-Runde – und sind auch in der Best-of-seven-Serie gegen die Detroit Pistons klarer Außenseiter. Los geht es in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr) mit Spiel eins in Detroit.

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Alle Deutschen stehen in den Playoffs – Steph Curry nicht

Durch den Erfolg Orlandos kämpfen alle sieben deutschen NBA-Profis um die Larry-O'Brien-Trophäe. In der Hauptrunde hatten sich bereits der amtierende Meister Oklahoma City Thunder mit Isaiah Hartenstein, die Cleveland Cavaliers mit Dennis Schröder, die Los Angeles Lakers mit Maximilian Kleber sowie die New York Knicks mit Ariel Hukporti für die Playoffs qualifiziert.

Nicht mit dabei sein wird Stephen Curry. Der Superstar und beste Drei-Punkte-Schütze der Liga-Geschichte unterlag mit den Golden State Warriors den Phoenix Suns mit 96:111. Die Suns treffen damit im Westen in der ersten Runde auf die an Nummer eins gesetzten Thunder.

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