Winter-Paralympics 2026

Ukrainer fordern: Paralympics-Eröffnung ohne Ukraine-Flagge

Kein ukrainisches Blau-Gelb neben russischer Flagge: Die Ukraine boykottiert nicht nur die Eröffnungsfeier der Paralympics. Das Paralympische Komitee des Landes stellt auch eine klare Forderung.

Erstmals seit dem russischen Überfall auf die Ukraine von 2022 sollen wieder russische Flaggen bei den paralympischen Spielen wehen. (Archivbild) Foto: Sergei Chirikov/EPA/dpa
Erstmals seit dem russischen Überfall auf die Ukraine von 2022 sollen wieder russische Flaggen bei den paralympischen Spielen wehen. (Archivbild)

Kiew (dpa) - Das Ukrainische Paralympische Komitee hat nun auch offiziell einen Boykott der Eröffnungsfeier der Winter-Paralympics angekündigt. In einer Mitteilung forderte das Komitee außerdem, dass die ukrainische Flagge bei der Eröffnungsfeier am 3. März nicht verwendet wird.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Man muss sich bewusst machen, dass Russland, das heute ukrainische Gebiete besetzt hält, massiv Zivilisten tötet [...] und sofort seine Flagge, getränkt mit dem Blut der Zivilbevölkerung der Ukraine, auf den von ihm eroberten Gebieten hisst», erklärte das Nationale Paralympische Komitee der Ukraine. Es sei genau diese Flagge, die das Internationale Paralympische Komitee bei den paralympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo zu hissen erlaubt.

Das Komitee teilte mit, «empört über die zynische Entscheidung des Internationalen Paralympischen Komitees» zu sein, dass sechs Sportler aus Russland und vier aus Belarus mit eigener Flagge und Hymne zu den Spielen zugelassen wurden.

Ukrainische Athleten nehmen trotzdem an Wettbewerben teil

Zuvor hatte die Ukraine bereits über Sportminister Matwij Bidnyj angekündigt, die Eröffnungsveranstaltung zu boykottieren. An den Wettbewerben werden die ukrainischen Athleten jedoch teilnehmen. «Wenn wir nicht hinfahren, dann bedeutet das, dass (der russische Präsident Wladimir) Putin einen Sieg über die ukrainischen Paralympics-Athleten, über die Ukraine erringt. Das wird es nicht geben!», sagte der Präsident des ukrainischen Behindertensportverbands Walerij Suschkewytsch dem Sender Hromadske. 

Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen eine russische Invasion.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Paralympics-Komitee hebt Sanktionen gegen Russland auf
Überraschender Beschluss

Paralympics-Komitee hebt Sanktionen gegen Russland auf

In einem überraschenden Beschluss macht das Internationale Paralympische Komitee den Weg frei für eine Rückkehr von Russlands Sportlern unter eigener Flagge.

27.09.2025

IOC entscheidet: Olympia-Eröffnung mit Russlands Sportlern?
Olympische Spiele

IOC entscheidet: Olympia-Eröffnung mit Russlands Sportlern?

Die Debatte um die russischen Sportler bei den Sommerspielen geht in die nächste Runde. Das IOC steht vor der Frage, ob Russlands Athleten auch bei den olympischen Zeremonien dabei sein dürfen.

18.03.2024

Sportpolitik

DBS-Chef: Russen müssen vor Paralympics Krieg verurteilen

Behindertenverbands-Präsident Beucher fordert, dass russische Athleten sich als Voraussetzung für einen Paralympics-Start klar vom Angriffskrieg gegen die Ukraine distanzieren müssen.

18.02.2024

Sportpolitik

DBS-Chef: Russen müssen vor Paralympics Krieg verurteilen

Behindertenverbands-Präsident Beucher fordert, dass russische Athleten sich als Voraussetzung für einen Paralympics-Start klar vom Angriffskrieg gegen die Ukraine distanzieren müssen.

18.02.2024

Sportpolitik

Paralympics: Russland-Rückkehr erzürnt Verbandschef

Das Internationale Paralympische Komitees erlaubt russischen Sportlern zumindest unter neutraler Flagge etwas überraschend doch die Teilnahme an den Paralympics. Die deutsche Delegation ist verärgert.

29.09.2023