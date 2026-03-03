Winter-Paralympics 2026

Wegen Russland: Deutsches Para-Team nicht bei Athletenparade

Russlands Teilnahme an den Paralympics empört nicht nur die Ukraine. Auch das deutsche Team will dem wichtigsten Teil der Eröffnungsfeier fernbleiben.

Russland darf bei den Paralympics in Italien wieder unter seiner Nationalflagge starten. Foto: Sergei Chirikov/EPA/dpa
Russland darf bei den Paralympics in Italien wieder unter seiner Nationalflagge starten.

Mailand (dpa) -   Aus Protest an der Zulassung russischer und belarussischer Sportler unter eigener Flagge bei den Paralympics in Italien wird das deutsche Team bei der Eröffnungsfeier in Verona nicht an der Athletenparade der Nationen teilnehmen. Das teilte der Deutsche Behindertensportverband (DBS) drei Tage vor dem Start der Paralympics mit.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Diese Entscheidung dient sowohl der Konzentration auf die bevorstehenden Wettkämpfe als auch dem Anliegen, die solidarische Haltung gegenüber der ukrainischen Delegation respektvoll zum Ausdruck zu bringen», heißt es in einer Stellungnahme des Verbands. Die Ukraine wehrt sich seit vier Jahren gegen eine russische Invasion, bei der Belarus als Verbündeter in Erscheinung tritt.

An den sogenannten Pre-Recordings, also den im Vorfeld aufgezeichneten und dann bei der Eröffnungsfeier gezeigten Aufnahmen, werde das Team Deutschland Paralympics aber wie vorgesehen teilnehmen, hieß es weiter.

Ukraine und Estland boykottieren Eröffnungsfeier komplett

Zuvor hatten die Ukraine und Estland angekündigt, der Eröffnungsfeier aus Protest komplett fernbleiben zu wollen. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha rief alle Länder und nationalen Paralympischen Komitees dazu auf, die Eröffnungsfeier zu boykottieren. Er verurteilte den Beschluss des Internationalen Paralympischen Komitees. Das IPC hatte im vergangenen September entschieden, die Sanktionen gegen die Dachverbände Russlands und seines Verbündeten Belarus aufzuheben.

Die Athleten aus beiden Ländern dürfen demnach wieder unter ihrer Landesfahne starten. Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina war ein Start nur von Einzelsportlern aus Russland und nur im neutralen Status möglich gewesen. 

Der DBS kritisierte die Zulassung von Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus für das Event in Mailand und Cortina. «Gerade in herausfordernden Zeiten bleibt es unsere gemeinsame Aufgabe, die Paralympischen Werte sichtbar zu leben und die Integrität des Sports entschlossen zu schützen», ließ der Verband verlauten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ukrainer fordern: Paralympics-Eröffnung ohne Ukraine-Flagge
Winter-Paralympics 2026

Ukrainer fordern: Paralympics-Eröffnung ohne Ukraine-Flagge

Kein ukrainisches Blau-Gelb neben russischer Flagge: Die Ukraine boykottiert nicht nur die Eröffnungsfeier der Paralympics. Das Paralympische Komitee des Landes stellt auch eine klare Forderung.

20.02.2026

Forster erhält Para Sport Award als beste Wintersportlerin
Para-Sport

Forster erhält Para Sport Award als beste Wintersportlerin

Anna-Lena Forster wird für ihre Erfolge im Monoskifahren ausgezeichnet. Ein sportliches Highlight wartet im kommenden Jahr.

14.11.2025

Paralympics-Eröffnungsfeier: Nachdenklich und spektakulär
Spiele in Paris

Paralympics-Eröffnungsfeier: Nachdenklich und spektakulär

Weniger ausgefallen, dafür nicht weniger beeindruckend als bei Olympia: Die Spiele in Paris starten mit einer Party mit über 50.000 Besuchern auf dem größten Platz der französischen Hauptstadt.

28.08.2024

Sportpolitik

Paralympics: Russland-Rückkehr erzürnt Verbandschef

Das Internationale Paralympische Komitees erlaubt russischen Sportlern zumindest unter neutraler Flagge etwas überraschend doch die Teilnahme an den Paralympics. Die deutsche Delegation ist verärgert.

29.09.2023

Krieg gegen die Ukraine

Beucher plädiert für Paralympics ohne Russen

Bei der Para-WM der Leichtathleten in Paris sind russische und belarussische Sportler nicht zugelassen. Dies soll nach Ansicht des deutschen Verbandes auch bei den Paralympics 2024 so sein.

10.07.2023