Fußball-Bundesliga

Watzke fordert von Nmecha Verzicht auf umstrittenen Jubel

Der umstrittene Torjubel von Felix Nmecha sorgt bei Borussia Dortmund und der Nationalmannschaft für Diskussionen. Nun hat sich auch BVB-Chef Hans-Joachim Watzke eingeschaltet.

Hans-Joachim Watzke hat sich in die Jubel-Debatte um Felix Nmecha eingeschaltet. Foto: Bernd Thissen/dpa
Hans-Joachim Watzke hat sich in die Jubel-Debatte um Felix Nmecha eingeschaltet.

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Clubchef Hans-Joachim Watzke ist mit dem umstrittenen Torjubel von Felix Nmecha nicht einverstanden und hat das persönliche Gespräch mit dem Nationalspieler gesucht. In einer rund einstündigen Videokonferenz legte Watzke dem Mittelfeldspieler nahe, künftig auf einen Teil seiner Jubelgeste zu verzichten.

«Er war bei der Nationalmannschaft und ich zu Hause auf dem Sofa. Wir hatten einen Videocall», berichtete Watzke im Podcast «Ausgerechnet». Er habe zu dem 26-Jährigen gesagt: «Wenn du merkst, dass es die Fans spaltet, vielleicht hast du dann auch die Einsicht, du machst es einfach mal nicht mehr.» Nmecha habe zugesagt, darüber nachzudenken. «Er will sich das überlegen», sagte Watzke.

Nmecha-Jubel als Symbolik

Nmecha hatte nach seinen Toren am vergangenen Wochenende für Borussia Dortmund gegen die SV Elversberg (2:1) erneut den Kronen-Jubel gezeigt. Damit demonstriert er nach eigener Aussage seine Verbundenheit zu Jesus und Gott. Die Symbolik wird von dem Netzwerk «Ballers in God» genutzt. Es steht wegen homophober und queerfeindlicher Aussagen seiner Mitglieder, zu denen auch Nmecha gehört, in der Kritik.

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Felix Nmecha jubelt nach seinem Tor gegen Elversberg. Foto: David Inderlied/dpa
Felix Nmecha jubelt nach seinem Tor gegen Elversberg.

Dieser Teil des Jubels störte auch Watzke. «Wenn ich mir anschaue, wofür die so stehen: Der Grundwertekodex von Borussia Dortmund und die Grundeinschätzung von Ballers in God sind jetzt auch nicht kompatibel. Und das wollen wir auch nicht in unserem Wohnzimmer», sagte Watzke.

«Niemand will etwas verbieten.»

Zugleich betonte der BVB-Präsident, dass es ihm ausdrücklich nicht darum gehe, dem gläubigen Christen religiöse Gesten zu untersagen. «Niemand will bei uns etwas verbieten, niemand will bestrafen. Wir setzen da eher auf Einsicht.» Er selbst sei praktizierender Katholik und «der Letzte, der jemandem das Beten verbieten will», sagte Watzke.

Absprache mit Klopp und Völler

DFB-Vizepräsident Watzke hat sich nach eigenen Angaben auch mit Bundestrainer Jürgen Klopp und DFB-Sportdirektor Rudi Völler darüber abgestimmt, die ebenfalls mit Nmecha gesprochen hätten. Der BVB-Boss setzt auf Einsicht statt auf Sanktionen: «Ich hoffe, dass wir eine vernünftige Lösung hinkriegen.»

Nmecha selbst hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Sein Jubel solle seine christliche Überzeugung ausdrücken. Er wolle damit weder eine Organisation unterstützen noch Intoleranz oder Diskriminierung fördern.

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