Paralympische Winterspiele

Wicker verpasst erste Langlauf-Medaille um 1,5 Sekunden

Bereits zwei Medaillen konnte Para-Athletin Anja Wicker bei den Paralympics in Italien gewinnen. Im Langlauf geht sie ganz knapp leer aus.

Anja Wicker verpasste knapp eine Medaille im Langlauf. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa
Tesero (dpa) - Anja Wicker hat ihre erste paralympische Medaille im Langlauf um nur 1,5 Sekunden verpasst. Im klassischen Sprint über 10 Kilometer belegte die 34-Jährige beim Sieg der US-Amerikanerin Oksana Masters, die ihre zwölfte paralympische Goldmedaille gewann, am Ende den vierten Platz. Silber ging an die Südkoreanerin Kim Yunji vor Kendall Gretsch aus den USA.

«Es ist richtig knapp. Wahrscheinlich ein Zwinkern. An meinem Rennen habe ich nichts auszusetzen. Aber bei den Paralympics tun 1,5 Sekunden aufs Podest schon ein bisschen weh», sagte Wicker nach dem Rennen. «Ich habe alles reingehauen und bin zufrieden mit meinem Rennen. Es hat Spaß gemacht zu laufen und ich konnte übers Limit gehen.» 

Im Biathlon hatte Wicker, deren untere Wirbelsäule fehlgebildet ist, am vergangenen Wochenende mit Bronze und Silber bereits ihre vierte und fünfte paralympische Medaille bei ihren dritten Spielen gewonnen. Ihre 54-jährige Teamkollegin Andrea Eskau beendete das Klassik-Rennen bei ihrer neunten Paralympics-Teilnahme auf Platz zehn.

