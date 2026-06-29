Nachfolger von Legende Pešić

Zoff beendet: Gavel wird neuer Coach der Bayern-Basketballer

Zuletzt herrschte Eiszeit zwischen Bamberg und dem FC Bayern. Der Grund: Die Zukunft von Erfolgstrainer Anton Gavel. Der frühere Aufbauspieler kehrt nun nach München zurück. Eine Menge Arbeit wartet.

Anton Gavel übernimmt die Münchner Basketballer. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Anton Gavel übernimmt die Münchner Basketballer. (Archivbild)

München (dpa) - Der Zoff um Basketball-Trainer Anton Gavel ist beendet. Der mehrmalige deutsche Meister wird neuer Coach des FC Bayern. Gavel verlässt nach viel Ärger den Bundesliga-Rivalen Bamberg Baskets und unterschreibt in München einen Dreijahresvertrag.

Der gebürtige Slowake, der auch für die deutsche Nationalmannschaft auflief, spielte in der Bundesliga unter anderem für Bamberg und die Münchner. Der frühere Aufbauspieler war Kapitän der Double-Mannschaft des FC Bayern von 2018. Nach seinem Karriereende betreute er den Ulmer Basketball-Nachwuchs, ehe er dort die Profis übernahm und seit 2024 die Bamberger coachte.

Nachfolger von Altmeister Pešić 

Gavel wurde 2023 sensationell Meister sowie 2026 Pokalsieger und Trainer des Jahres. «Ich freue mich auf diese große Aufgabe, vor der ich ebenso großen Respekt habe», sagte er.

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Auf Gavel wartet viel Arbeit. Die Bayern schlossen die vergangene Saison ohne Titel ab. Im Playoff-Finale der Bundesliga unterlagen die von Altmeister Svetislav Pešić betreuten Münchner Alba Berlin.

Mit dem Wechsel Gavels nimmt auch ein Streit sein Ende. Der begehrte Coach hatte in Franken eigentlich noch einen Vertrag bis Sommer 2027. Gavel kündigte ihn jedoch jüngst und verwies auf einen Formfehler bei der Unterschrift. Die Bamberger warfen dem bayerischen Rivalen daraufhin vor, die Aktion unterstützt zu haben, um sich eine Ablösesumme sparen zu wollen. Die Münchner wiesen diese Darstellung zurück und sprachen zuletzt von einem beruhigten Verhältnis.

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