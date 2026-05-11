Coup: Bayern-Basketballer holen Ulms Sportdirektor Leibenath

München/Ulm (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern haben den langjährigen Ulmer Chefcoach und Sportdirektor Thorsten Leibenath als Geschäftsführer Sport verpflichtet. Der 51-Jährige folgt beim Titelverteidiger der Bundesliga im Sommer auf Dragan Tarlac, der München nach zwei Jahren wieder verlässt. Der Serbe habe aus persönlichen Gründen um eine Trennung gebeten, hieß es.

Mit Leibenath will der deutsche Branchenprimus nach einer enttäuschenden Saison in der Euroleague künftig national wie international erfolgreich sein. Vereinspräsident Herbert Hainer nannte Leibenath «einen exzellenten Kenner der nationalen und internationalen Basketballszene».

Indiz für neuen Coach?

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Möglicherweise kommt es für den gebürtigen Leverkusener bei den Bayern zu einem Wiedersehen mit Anton Gavel: Der Ex-Profi - aktuell Chefcoach in Bamberg - gilt als Kandidat für den Trainerposten. München braucht nach der Saison einen neuen Coach, weil Altmeister Svetislav Pesic aufhört. Leibenath und Gavel waren 2023 in Ulm als sportlich Verantwortliche Meister geworden.