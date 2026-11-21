Gurgl (dpa) - Deutschlands Top-Skifahrerin Emma Aicher hat erstmals in dieser Saison das Podium verpasst. Im österreichischen Gurgl kam die 23-Jährige nach einem verkorksten ersten Durchgang und einer kleinen Aufholjagd auf Platz acht. Am vergangenen Wochenende gewann sie erstmals im Slalom. Den Sieg holte sich mit ihrem ersten Weltcup-Erfolg Lara Colturi aus Albanien.

«Ich habe zu viel gechillt. Ich hätte schon mehr Gas geben können», ärgerte sich Aicher im ZDF über ihren verpatzten ersten Durchgang. Als fünfte Starterin hatte sie mit dem Nebel zu kämpfen. Im Ziel reichte es bei 1,28 Sekunden Rückstand auf die führende Schwedin Anna Swenn Larsson nur zu Rang 13. Hinter ihr lichtete sich der Nebel, die Konkurrenz hatte größtenteils bessere Sicht.

Fünf Plätze aufgeholt

Bei besseren Bedingungen machte Aicher im zweiten Durchgang fünf Plätze gut. Beide Läufe beschrieb sie als «zu vorsichtig». Teamkollegin Lena Dürr wurde Zwölfte. «Es geht in die richtige Richtung», sagte Dürr. Am kommenden Wochenende stehen in Killington in den USA ein Riesenslalom und ein Slalom an.

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