A-Klasse: Derbysiege für die beiden Verbandsliga-Reserven

Dominik Sättele war nach der 1:4 (0:2)-Derbyniederlage seines FV Leutershausen II gegen die U23 der TSG 1862/09 Weinheim mehr als bedient. „Wir wollten heute den Kampf schlichtweg nicht annehmen und haben auch in der Deutlichkeit völlig verdient verloren“, haderte der Trainer des A-Klassen-Aufsteigers, der nach der 2:6-Auftaktpleite in Sulzbach auch auf dem heimischen Naturrasen den Kürzeren zog. „In den ersten beiden Spielen hat man deutlich gesehen, wie groß der Sprung von der B-Klasse in die A-Klasse tatsächlich ist. An das höhere Niveau müssen wir uns offenbar erst noch gewöhnen“, so Sättele weiter.