Kreisklasse A: Fortuna Heddesheim II erobert die Tabellenführung

Fortuna Heddesheim II hat auch am siebten Spieltag der Fußball-A-Klasse einen Sieg eingefahren. Die Elf um Trainer Thomas Jöhl bezwang Aufsteiger FV Leutershausen II am Sonntagnachmittag mit 4:1 (2:0). Da der ebenfalls noch verlustpunktfreie SKV Sandhofen gegen Hemsbach zeitgleich nur 3:2 gewann, kletterte die Jöhl-Elf aufgrund der Mehrzahl an geschossenen Toren durch den Heimsieg sogar an die Tabellenspitze.