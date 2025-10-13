Laufsport Andrea Pascher läuft zum Landestitel Athletin der TSG 1862 Weinheim gewinnt den Halbmarathon in ihrer Altersklasse. 13.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Ulrich Porsch Andrea Pascher lief in Bräunlingen als Gesamt-Siebte ins Ziel. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Fechten Die Nationalfechter von morgen in der TSG-Halle Beim internationalen Bergstraßen-Turnier in der TSG-Halle zeigt sich Weinheim einmal mehr als Talentschmiede. 18.03.2025 Badminton Silberregen für die TSG 1862 Weinheim Die Weinheimer Spieler aller Altersklassen glänzen bei mehreren Turnieren. Aber ärgerlich: Sämtliche Endspiele gehen dabei verloren. 16.03.2024 Fechten TSG 1862: Kleines "gallisches Dorf" als Talentschmiede Das 25. Internationale Bergstraßen-Nachwuchsturnier der TSG 1862 Weinheim lockt 260 Talente in die TSG-Halle. Am Wochenende lockt schon der nächste Höhepunkt 13.03.2024 Leichtathletik Nachwuchs der TSG 1862 Weinheim überzeugt unter dem Hallendach Drei Wochen vor den Badischen Meisterschaften überprüfen 16 Starter aus der Zweiburgenstadt am Mannheimer Olympia-Stützpunkt ihre aktuelle Form. 13.02.2024 Laufsport Ein Herbstlauf-Rekord für die Ewigkeit? Dargie Mengesha zeigt im Halbmarathon eine internationale Topleistung 27.09.2023