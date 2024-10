Auch gegen Kumpels will man nicht verlieren

Ob Thorben Stadler einmal Trainer werden will? „Ich will nichts ausschließen“, lacht der Mann, der mit seinen 34 Jahren auf die Zielgerade der aktiven Karriere eingebogen ist. Der Angreifer des FV Fortuna Heddesheim hat sich noch keine Gedanken über die Zukunft gemacht. Auch nicht, ob er noch weiterspielen wird. „Das werde ich mit meiner Frau besprechen, die Familie hat erste Priorität“, sagt der Mann mit der langen Fußball-Vita. Jetzt steht mit Heddesheim erst einmal das Derby in der Verbandsliga an. Am Samstag um 15.30 Uhr empfangen die Fortunen die TSG 1862/09 Weinheim im Stadion an der Ahornstraße. Der Dritte trifft auf den nur einen Punkt schlechteren Vierten. Eine von vielen Geschichten.