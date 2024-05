B-Klasse: FV Leutershausen II hat den Titel vor Augen

Die Meisterschaft vor Augen, in Gedanken aber bei Torhüter Geronimo Instynski: Die Gefühlslage bei den B-Klassen-Fußballern des FV Leutershausen II nach dem 3:1 (0:1)-Sieg bei der SG 1983 Viernheim II war mehr als gemischt. Instynski war in der 80. Minute so schwer umgeknickt, dass die Partie für fast eine halbe Stunde unterbrochen werden musste. „Unsere Gedanken sind natürlich bei Geronimo, den Sieg haben wir am Ende auch für ihn festgehalten“, so Spielleiter Marcel Fischer. Zum Zeitpunkt der Unterbrechung führte der FVL durch zwei Treffer des eingewechselten Jens Kanzler mit 2:1.