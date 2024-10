Bei den Sharks zeigt sich eine Entwicklung

Auch in ihrem zweiten Spiel der Regionalliga Baden-Württemberg musste die BG Vierheim/Weinheim eine Niederlage einstecken, zeigte sich aber beim 88:92 bei der SG EK Karlsruhe gegenüber dem Saisonauftakt deutlich verbessert. Kurzfristig fiel noch Marcel Müller aus, dafür war erstmals Lukas Kreutzer für die Sharks in dieser Saison im Einsatz und fügte sich von Beginn an gut ins Spiel seines Teams ein.