Ben Matschke hat wieder richtig Lust auf Bundesliga

In Ludwigshafen ging er als Legende. In Wetzlar, wo er als einer der begehrtesten und besten jungen Handball-Trainer Deutschlands gehypt wurde, durfte er seinen Vertrag nicht erfüllen. Benjamin Matschke ist erst 41, aber an Erfahrung reich. Ein Jahr lang blieb Matschke nach der Freistellung in Wetzlar (neun Niederlagen in 14 Spielen) ohne neuen Club, ehe er im Dezember 2023 eine neue sportliche Heimat fand: Bei FrischAuf! Göppingen ist er Nachfolger von Markus Baur. Am 27. Juli ab 18 Uhr ist der Bundesligist Gast beim Jubiläumsspiel in der Birkenauer Langenberghalle.