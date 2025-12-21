Bild
Handball

Birkenau beschenkt sich mit Platz zwei

TSV-Damen zeigen Kampfgeist und entführen beide Punkte vom SV Salamander Kornwestheim.

Alexa Becker sorgte mit ihrem Treffer zum 27:24 für die Vorentscheidung im letzten Birkenauer Oberligaspiel 2025 in Kornwestheim. Hier können Jana Klisch und Anna Wittauer nur noch zuschauen. Foto: Armin Etzel
