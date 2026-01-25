Handball Ein hartes Stück Arbeit für den TSV Birkenau Oberliga-Frauen behaupten sich zum Rückrundenauftakt. Der sechste Sieg in Folge macht Lust auf mehr. 25.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Armin Etzel Josi Leinert erzielte trotz harter Kornwestheimer Gegenwehr 13 Tore für den TSV Birkenau. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 8,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: Zur Startseite Ähnliche Artikel Handball Birkenau beschenkt sich mit Platz zwei TSV-Damen zeigen Kampfgeist und entführen beide Punkte vom SV Salamander Kornwestheim. 22.12.2025 Handball-Oberliga Frauen Auswärtssieg in Bietigheim-Bissingen: TSV Birkenau Frauen sind zurück in der Spur Zuletzt setzte es zwei Niederlagen für den Handball-Oberligisten, jetzt feiern die Frauen des TSV Birkenau einen Auswärtssieg - und halten damit Anschluss ans obere Tabellendrittel. 10.11.2025 Handball-Oberliga TSV Birkenau in der Handball-Oberliga: Erstes Heimspiel, erster Sieg Die Frauen des TSV Birkenau zeigen nach der Oberliga-Auftaktniederlage eine Reaktion. Gegen Tus Helmlingen fahren sie einen klaren Heimsieg ein. 28.09.2025 Handball Kalte Dusche für den TSV Birkenau Oberliga-Frauen kassieren Start-Niederlage wegen schwacher Chancenverwertung. 21.09.2025 Handballer vor der Saison Mit Zusammenhalt und intaktem Mannschaftsgefüge: TSV Birkenau startet in die Oberliga-Saison Die Handball-Oberliga ist für die Damen des TSV Birkenau unbekanntes Terrain. Um in der Spielklasse zu bestehen, setzt das Team besonders auf den Zusammenhalt. 09.09.2025