Handball

Ein hartes Stück Arbeit für den TSV Birkenau

Oberliga-Frauen behaupten sich zum Rückrundenauftakt. Der sechste Sieg in Folge macht Lust auf mehr.

Josi Leinert erzielte trotz harter Kornwestheimer Gegenwehr 13 Tore für den TSV Birkenau. Foto: Armin Etzel
Josi Leinert erzielte trotz harter Kornwestheimer Gegenwehr 13 Tore für den TSV Birkenau.
Weiterlesen mit

Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier anmelden

Monatsabo

0,99 €

für 2 Monate Probe

  • 8,99 € ab dem 3. Monat

  • Monatlich kündbar

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Monatsabo bestellen

Jahresabo

-33%

71,88 €

im Jahr

  • Statt 107,88 € nur 71,88 €

  • Monatlich kündbar nach einem Jahr

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Jahresabo bestellen

Sicher und komfortabel bezahlen:

Zur Startseite
Birkenau beschenkt sich mit Platz zwei
Handball

Birkenau beschenkt sich mit Platz zwei

TSV-Damen zeigen Kampfgeist und entführen beide Punkte vom SV Salamander Kornwestheim.

22.12.2025

Auswärtssieg in Bietigheim-Bissingen: TSV Birkenau Frauen sind zurück in der Spur
Handball-Oberliga Frauen

Auswärtssieg in Bietigheim-Bissingen: TSV Birkenau Frauen sind zurück in der Spur

Zuletzt setzte es zwei Niederlagen für den Handball-Oberligisten, jetzt feiern die Frauen des TSV Birkenau einen Auswärtssieg - und halten damit Anschluss ans obere Tabellendrittel.

10.11.2025

TSV Birkenau in der Handball-Oberliga: Erstes Heimspiel, erster Sieg
Handball-Oberliga

TSV Birkenau in der Handball-Oberliga: Erstes Heimspiel, erster Sieg

Die Frauen des TSV Birkenau zeigen nach der Oberliga-Auftaktniederlage eine Reaktion. Gegen Tus Helmlingen fahren sie einen klaren Heimsieg ein.

28.09.2025

Kalte Dusche für den TSV Birkenau
Handball

Kalte Dusche für den TSV Birkenau

Oberliga-Frauen kassieren Start-Niederlage wegen schwacher Chancenverwertung.

21.09.2025

Mit Zusammenhalt und intaktem Mannschaftsgefüge: TSV Birkenau startet in die Oberliga-Saison
Handballer vor der Saison

Mit Zusammenhalt und intaktem Mannschaftsgefüge: TSV Birkenau startet in die Oberliga-Saison

Die Handball-Oberliga ist für die Damen des TSV Birkenau unbekanntes Terrain. Um in der Spielklasse zu bestehen, setzt das Team besonders auf den Zusammenhalt.

09.09.2025