Der SC United Weinheim geht auf Ursachenforschung

Mit großer Motivation und einem hohen selbst auferlegten Anspruch ist der SC United Weinheim in die Saison gestartet. Perspektivisch soll die A-Klasse für den noch jungen Verein nur Durchgangsstation sein. Dieser Ansage hinkt der Club zum Saisonstart der Kreisklasse A2 mit erst einem Punkt aus drei Spielen etwas hinterher. „Wir versuchen gerade noch herauszufinden, woran es liegt. Vielleicht fehlen noch ein wenig die Spritzigkeit und Kaltschnäuzigkeit. Irgendwie will es noch nicht so recht klappen“, verrät der zweite Vorsitzende Sükrü Cansiz, schiebt aber umgehend nach: „Insgesamt sind wir aber sehr zufrieden mit Spielern und Trainer.“