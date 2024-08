Der SV Schriesheim hofft auf eine Saison ohne Nebengeräusche

Freitags, wenn die Kleinsten des SV Schriesheim auf dem Sportplatz kicken, dann ist es so voll, dass die Verantwortlichen der Fußballabteilung sogar den Kiosk öffnen, damit die Eltern versorgt sind. Überhaupt ist der Bergsträßer Verein in einer komfortablen Situation. „Wir haben alle Jugenden besetzt. Auch die A-Junioren. Und im kommenden Jahr sind wir in der glücklichen Lage, auch wieder eigene Jugendliche in die Aktivität zu bringen“, sagt Sebastian Schromm.