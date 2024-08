Der TSV Sulzbach II beugt personell vor

Nicht gerade in guter Erinnerung war dem TSV 1887 Sulzbach II die Saison 2023/24 in der Fußball-Kreisklasse B. 17 Niederlagen in 24 Spielen, zu zwei Begegnungen konnte der TSV mangels Masse sogar gar nicht antreten und schenkte sechs Punkte kampflos her. Am Ende standen gerade einmal sechs Siege und der drittletzte Tabellenplatz. Das ist mehr als ausbaufähig. „In diesem Jahr soll es ein einstelliger Tabellenplatz werden“, sagt Trainer Matthias Seiler, der inzwischen in der fünften Saison für den TSV verantwortlich zeichnet. „Wir haben uns noch breiter aufgestellt als in der letzten Saison. Und weil auch die erste Mannschaft über einen großen Kader verfügt, gehe ich davon aus, dass wir nicht mehr in die Personalnot der vergangenen Saison geraten.“