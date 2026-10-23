Tischtennis

Der TTC 46 Weinheim zieht um nach Wald-Michelbach

Das Frauen-Spitzenteam spielt das Topspiel gegen berlin eastside am 8. November im Odenwald. Jetzt geht es ohne die Spitzenspielerinnen nach Langenselbold.

Veronika Matiunina und Qi Shi vom TTC 46 Weinheim. Foto: Katrin Oeldorf
Veronika Matiunina und Qi Shi vom TTC 46 Weinheim.

Wald-Michelbach/Weinheim. Die Bundesliga-Tischtennisdamen des TTC 46 Weinheim empfangen am Sonntag, 8. November um 14 Uhr den Deutschen Meister und Champions League-Sieger eastside Berlin. Dieses Duell gab es 2023 und 2024 bereits im Finale um die Deutsche Meisterschaft, wo Weinheim einmal Vizemeister wurde und sogar den Titel geholt hatte. Dieses Mal geht es aber nicht in der Sporthalle des Heisenberg-Gymnasiums oder der Dietrich-Bonhoeffer-Schule rund, sondern in der Großraumsporthalle in der Wald-Michelbacher Ringstraße.

Dieses Top-Ereignis im Odenwald wurde möglich durch die freundschaftlichen Verbindungen von TTC 46-Vorstand Christian Säger und Familie Vogel von der Tischtennis-Abteilung der SG Wald-Michelbach. Auf Berliner Seite wird mit Nina Mittelham die herausragende und langjährige für Deutschland spielende Akteurin antreten und mit Josi Neumann ein großes nationales Top-Talent. Der TTC 46 Weinheim mit seiner Kapitänin, der deutschen Nationalspielerin und Olympionikin Yuan Wan, wird am 8. November erstmals mit seine neue Nummer 1 präsentieren: Thailands Nationalspielerin Orawan Paranang, die gerade erst die Nummer 1 der Welt aus China, Yingsha Sun, mit 3:1 Sätzen besiegte. Sie wechselt sich als Spitzenspielerin in Weinheim mit Tung-Chuan Chien ab. Die Taiwanesin kratzt an den Top 50 der Weltrangliste. Veronika Matiunina aus der Ukraine und Qi Shi, Deutsche chinesischer Abstammung, bilden das Weinheimer Quartett im Odenwald.

Am Sonntag ist der TTC 46 zum zweiten Ligaspiel in Langenselbold zu Gast, wo die Ex-Weinheimerin Sophia Klee spielt. Sally Moyland (USA) ist Spitzenspielerin. Weinheims Trainer Rainer Schmidt muss dagegen auf Paranang und Chien verzichten.

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