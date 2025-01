Dicke Luft bei den Kurpfalz Bären

Die Stimmung ist angespannt. Beim Heimspiel der Kurpfalz Bären gegen die TG Nürtingen drücken die Fans ihre Emotionen auf Plakaten aus. „Danke Franzi!“ ist auf der einen Seite zu lesen. An einer Wand haben Mitglieder des Helferteams folgenden Appell platziert: „Wir wollen keine neue sportliche Führung !! Drausnigg, geh Du doch!“ Die Liste, die unter den 400 Fans in der Neurotthalle kursiert, umfasst am Ende über 100 Unterschriften.