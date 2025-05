Kurpfalz Bären nur noch drittklassig

Ketsch. Es war angerichtet in der Ketscher Neurotthalle. 750 Fans sorgten für die nötige Rückendeckung, die Konstellation hatten sich die Zweitliga-Handballerinnen selbst erarbeitet: Mit einem Sieg beim direkten Konkurrenten SV Werder Bremen hatten sich die Kurpfalz Bären doch noch in Position gebracht. Ein Heimsieg gegen HL Buchholz 08-Rosengarten und der drohende Abstieg in die 3. Liga hätte aus eigener Kraft vermieden werden können.