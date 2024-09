Die Penguin Tappers freuen sich tierisch auf die DM

Es kann losgehen, die letzten Trainingseinheiten werden heute laufen und die Penguin Tappers des TV Hemsbach sind so was von bereit für ihr Heimspiel zur Deutschen Stepptanzmeisterschaft in der Hans-Michel-Sporthalle. „Wir wollen alle Titel vom letzten Jahr verteidigen“, das ist der Anspruch der nahezu 150 Penguins, darunter erstmals drei Kids-Formationen.