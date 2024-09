Die Hemsbacher Penguin Tappers setzen bei der DM neue Maßstäbe

Als am Samstagabend kurz vor 23 Uhr der Wanderpokal für das beste Team an die Penguin Tappers überreicht wurde, kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Es war der krönende Abschluss der Deutschen Meisterschaften im Stepptanz, die zum ersten Mal ein richtiges Heimspiel für die Penguins Tappers waren: Dreimal hatte man als Ausrichter zuvor nach Weinheim eingeladen, dieses Mal traf sich die Elite des deutschen Stepptanzes in der Hemsbacher Hans-Michel-Halle. Dort, wo die talentierten und ehrgeizigen Tänzer des TV Hemsbach beheimatet sind und auch trainieren.