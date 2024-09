Hemsbach dominiert die Stepptanz-DM

Zehn DM-Titel, sieben Deutsche Vizemeisterschaften, sieben dritte Plätze: Bei ihrer Heimmeisterschaft qualifizierten sich die Penguin Tappers des TV Hemsbach am Wochenende gleich in 24 Kategorien für die Weltmeisterschaft. Die Gastgeber stelolten einmal mehr ihre Vormachtstellung in Deutschland unter Beweis. Von den weiteren 15 teilnehmenden Tanzschulen sicherte der Kulturkreis 33 aus Munzingen vier Titel, Kerstin Albrecht kam auf drei.