Die SG Heddesheim wird vom Jäger zum Gejagten

„Ich gehe davon aus, dass zehn Minuspunkte vielleicht für den Aufstieg nicht ausreichen werden, so ausgeglichen schätze ich die Teams ein“, mutmaßte Frank Schmitt vor Beginn der Handball-Saison 2023/24. Und der Trainer des Badenligist (jetzt Oberligist) SG Heddesheim sollte recht behalten: Elf Minuspunkte hatten seine Schützlinge letzten Endes auf dem Konto. Zwei mehr als der TV Hardheim 1895. Zwei zu viel, um Meister zu werden und in die Aufstiegsspiele gegen den württembergischen Meister HSG Albstadt einzuziehen. Stattdessen verbleiben Schmitt und seine „Löwen“ nun für mindestens ein weiteres Jahr in der neuen Oberliga – wie übrigens auch Hardheim, das in der Relegation den Kürzeren zog.