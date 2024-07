Die TSG 1862/09 Weinheim will wieder oben mitspielen

Rein sportlich betrachtet, zählte die Saison 2023/24 zweifellos zu den besten der jüngeren Vergangenheit der TSG 1862/09 Weinheim. Bis kurz vor Saisonende durften die Schützlinge von Trainer Marcel Abele auf die Meisterschaft in der Fußball-Verbandsliga hoffen, an 18 von insgesamt 30 Spieltagen standen die Zweiburgenstädter ganz oben in der Tabelle.