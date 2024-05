TSG 1862/09 Weinheim verzichtet auf möglichen Oberliga-Aufstieg

Das Gerücht machte schon seit mehreren Wochen die Runde, seit Montagvormittag ist es nun auch offiziell: Die TSG 1862/09 Weinheim verzichtet auf einen möglichen Aufstieg in die Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und wird somit auch in der Saison 2024/25 in der Verbandsliga des Badischen Fußball-Verbandes am Start sein. Über den Verzicht informierte der Sportliche Leiter Peter Laudenklos am Dienstag auch den zuständigen Badischen Fußball-Verband.