U17 der TSG 62/09 Weinheim steht vor dem Aufstieg in die Oberliga

Foto: TSG Weinheim

Die U17 der TSG 1862/09 sorgte im bisherigen Saisonverlauf nicht nur auf dem Großfeld für Furore, sondern auch in der Halle. Bei den Futsal-Kreismeisterschaften sicherte sich die Elf um Trainer Ever Kassel (mit Schale) den ersten Titel der Saison, ein zweiter kann am Samstag in der Verbandsliga folgen.