Ein Statement des TTC 46

Weinheim/Wald-Michelbach. Dieser Ausflug hat sich für den TTC 46 Weinheim gelohnt: Im Spiel des letztjährigen gegen den amtierende Deutschen Tischtennis-Meister setzte sich die Mannschaft um Kapitänin Yuan Wan gestern bei ihrem Gastspiel in Wald-Michelbach gegen den ttcberlin eastside durch. Schon die Doppel mit Orawan Paranang/Yuan Wan und Veronika Matiunina/Qi Shi hatten mit dem 2:0 den Grundstock für den Sieg gelegt. Jeweils ein 3:1 in den Spitzeneinzeln im Duell der deutschen Topspielerinnen Yuan Wan gegen Nina Mittelham und Weinheims Nummer 1 Paranang gegen Natalia Bajor sorgten vor 200 begeisterten Zuschauern in der Großturnhalle für das 4:0. Qi Shi gegen Josephina Neumann (3:2) und erneut Paranang gegen Mittelham (3:1) machten den Sack vorzeitig zu. AT