Finanzprobleme führen zur Spielabsage in Weinheim

Weinheim. Bestes Wetter, ein vorbereiteter Rasen im Sepp-Herberger-Stadion und doch kein Fußballspiel: Am Samstagmittag suchten vereinzelte Zuschauer vergeblich nach den Mannschaften der TSG 1862/09 Weinheim und dem ASC Neuenheim. Die Verbandsliga-Partie wurde von den Gästen am späten Freitagabend offiziell abgesagt. Schon zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass die Spieler aufgrund ausstehender Gehälter in Streik treten würden.