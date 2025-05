Großsachsen: Anna-Mia Goss holt souverän den Cup im Voltegierturnier

Großsachsen. Bereits am frühen Samstagmorgen verwandelte sich das Gelände des Reit-, Fahr- und Pferdezuchtvereins Großsachsen in eine belebte Turnierarena. Auf dem Parkplatz an der Talstraße rangierten Pferdeanhänger im Minutentakt, Helfer dirigierten mit geübtem Blick – jedes Manöver saß. „Wir haben ein eingespieltes System“, erklärte Sportwartin Sophia Hamburger zufrieden angesichts der reibungslosen Abläufe. Drei Wochen hatten Hamburger und das Helferteam auf das große Voltigierturnier hingearbeitet – mit sichtbarem Erfolg.