Die Penguin Kids des TV Hemsbach haben sich bei der Stepptanz-Weltmeisterschaft in Prag hervorragend platziert. Einige haben sogar den Anschluss an die Weltspitze geschafft. Herausragend war die zwölfjährige Nele Matz, die im Solo erst im Semifinale ausgeschieden ist, aber mit Platz zehn unter 35 Teilnehmerinnen Weltklasse-Niveau erreichte. Daneben wurde sie im Trio mit Johanna Kocev und Emma Pittner Zehnte. Die Kids-Formation imder Penguin Tappers erreichten unter großem Jubel das Finale, wo sie als Vierte haarscharf am Treppchen vorbeischrammten. Über die herausragende Leistung durfte sich die Truppe um das Trainerteam von Kristina Eckstein dennoch freuen.