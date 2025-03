Katharina Leinert wird Cheftrainerin in Birkenau

Birkenau. Im Jahr der Weltmeisterschaft im eigenen Land wirbt der Deutsche Handballbund mit dem Slogan „Handball ist Frauensache“. Ob dem so ist, darf bezweifelt werden. Allein ein Blick auf die Trainerbänke der Region offenbart: Es ist noch ein langer Weg zur Gleichberechtigung, auch an dieser Stelle. Im Bundesligabereich finden sich Heike Ahlgrimm bei der HSG Bensheim/Auerbach, in der 2. Liga gibt Franziska Garcia die Kommandos für die Kurpfalz Bären. Vereine, in denen der Frauenhandball traditionell das Sagen hat.