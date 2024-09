Knall beim TSV Amicitia Viernheim: Trainer Christian Müller geht

"Ich muss mich erst einmal sammeln.“ Ralf Schaal, Sportlicher Leiter des TSV Amicitia Viernheim, hatte einen Tag nach dem „Knall“ beim Handball-Oberligisten noch keine Antwort parat, wie es bei den Südhessen weitergehen soll. TSV-Trainer Christian Müller, der in seine sechste Saison bei den Viernheimern gegangen wäre, hatte nach einem Gespräch mit den beiden Kapitänen Robin Helbig und Marius Walter am Donnerstagmorgen die Abteilungsleitung informiert: „Ich will mich öffentlich gar nicht groß dazu äußern, gehe freundschaftlich mit Viernheim und vor allem den handelnden Personen auseinander. Es waren fünf schöne Jahre hier, aber ich muss die Einstellung der Mannschaft akzeptieren.“