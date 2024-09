Kreisklasse A: Derbysiege für Schriesheim und Lützelsachsen II

Der SV Schriesheim hat das Duell gegen die SG Hemsbach in der Fußball-A-Klasse mit 3:2 (2:0) für sich entschieden und belegt nach drei Spieltagen Platz sechs. „Wir wollen eine ruhigere Saison als letztes Jahr. Mit den sechs Punkten haben wir einen guten Auftakt hingelegt“, so Trainer Michael Eisenhauer. In einer am Ende hitzigen Partie hatte Schriesheim den Gegner zunächst gut unter Kontrolle. Mann des Spiels war Yusupha Sarr, der mit einer Vorlage und einem Treffer entscheidenden Anteil am zweiten Saisonsieg hatte. Unfreiwillig musste er nach einer Unsportlichkeit in der Nachspielzeit aber auch mit Gelb-Rot vom Platz. Zu diesem Zeitpunkt führte der SVS noch mit 3:1.