Autonarr Yusupha Sarr zeigt in Schriesheim Führungsqualitäten

Zweites Heimspiel, zweiter Sieg. Der Saisonstart in der Fußball-A-Klasse läuft für den SV Schriesheim um Längen besser als im Vorjahr. Damals waren die Rot-Weißen mit neun Pleiten in Folge gestartet, holten erst im zehnten Spiel gegen die TSG 62/09 Weinheim II (2:2) den ersten Punkt und kamen am Ende als Drittletzter (mit 27 Punkten) gerade so um den Abstieg herum – auch weil Yusupha Sarr im November 2023 dem Ruf seines fußballerischen Mentors in Deutschland gefolgt war.