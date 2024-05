Hemsbach ist zum Feiern zu kaputt und Schriesheim muss nachsitzen

Die SG Hemsbach spielt auch in der Saison 2024/25 in der Fußball-A-Klasse. Mit dem 4:2-(2:0)-Sieg gegen den Tabellenneunten DJK Feudenheim sicherte sich die Mannschaft von Trainer Luciano Monachello gestern im letzten Saisonspiel den direkten Ligaverbleib. Der SV Schriesheim dagegen muss in der Relegation nachsitzen.