Luca Obermann  als Mann für alle Fälle bei der TSG 1862/09

Luca Obermann von der der TSG 1862/09 Weinheim II legte einen echten Raketenstart ins erste volle Aktivenjahr hin: In den ersten vier Spielen der A-Klasse erzielte der 19-jährige Angreifer jeweils das erste Tor für sein Team und traf insgesamt fünf Mal. Danach wurde es um ihn etwas ruhiger, nur ein weiterer Treffer kam in den nächsten Partien hinzu – ehe Obermann am Sonntag mit Saisontor sieben und dem Schlusspunkt zum 4:1-Sieg bei Phönix Mannheim wieder ein Erfolgserlebnis verbuchte.