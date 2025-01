Luca Roll wird zur Vollbremse

Der TSV Birkenau spielte sich im jüngsten Spiel der Handball-Verbandsliga in einen Rausch und besiegte die TSG Germania Dossenheim mit 44:19 (21:8) deutlich. Die Falken wollten nach der durchwachsenen Leistung in der Vorwoche von Beginn an zeigen, was sie wirklich zu leisten im Stande sind. Sehr fokussiert zeigte sich die Defensive, bestens organisiert von Ronny Unger, gleich in den ersten Aktionen. Da auch der Angriff sehr dynamisch und konsequent von allen Akteuren gespielt wurde, war der Start beim 4:0 schon geglückt.