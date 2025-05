Mannschaft beim Abschied von der TSG 1862/09 enttäuscht

Foto: Dietmar Lohrer

Die Mannschaft 2024/25 der TSG 1862/09 Weinheim zerstreut es in alle Winde. Das Foto zeigt das Team vor dieser Verbandsliga-Runde in der oberen Reihe von links mit Matthias Kuhn, Yannick Schneider, David Keller, Marcel Schwöbel, Lasse Lulei, Christian Moura, Danny Kadioglu, Gaetano Giordano, in der mittleren Reihe von links mit Nicola Steinwede (Physio), Sven Seiberling (Betreuer), René Uhrig (Torwart-Trainer), Marlon Ludwig, Noah Hannawald, Ilya Ertanir, Lukas Cambeis (Chef-Trainer), Daniel Limonciello (Co-Trainer), Yannick Tewelde (Co-Trainer) und Lara Stägemeier (Physio) sowie sitzend von links mit Vincent Hilgert, Dominik Knauer, Gregor Zimmermann, Tim Gaertner, Tim Kallis, Johannes Halbig, Sebastian Beikert, Rahman Jawadi, Sufjan Aliji und Nick Walter. Es fehlen Selim Jungmann, Inaki Rohrbach und Simon Florian Katich.