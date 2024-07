Monnem Libre verteidigt den Titel im Sand

Es ist nicht das spektakuläre Beachvolleyball-Stadion der Olympischen Spiele unter dem Pariser Eiffelturm. Und auch Ruhm und Ehre halten sich in Lützelsachsen in Grenzen. Dafür haben die Mixed-Teams auf dem Sportplatz Waid jede Menge Spaß. „Und letztlich muss man schon lange suchen, um so einen tollen Beachvolleyballplatz in der Region zu finden“, sagt Kathrin Hendler, zusammen mit Christian Schäfer, Florian Markgraf und David Le Cardinal hauptverantwortlich für die Organisation des Quattro-Mixed-Turniers der TSG Lützelsachsen.