Fast 140 Teams spielen auf Sand

S3L erstmals im Boot

„Saase Beach“ ist ein traditionelles Event, in diesem Jahr gibt es aber eine Neuerung. Erstmals findet das Turnier in Zusammenarbeit mit der neu gegründeten Spielgemeinschaft Saase³Leutershausen (S3L) statt. Eltern, Spieler, Trainer und Verantwortliche stellen einen Großteil des Helferpools, zudem bekommt die neue Spielgemeinschaft Schützenhilfe von ehrenamtlichen Schiedsrichtern, die seit Jahren am „Saase Beach“ pfeifen – teils auch aus anderen Weinheimer Vereinen. Ein großartiges Zeichen der Handballverbundenheit an der Bergstraße.

Und noch etwas hat das rund zehnköpfige Organisationsteam auf die Beine gestellt: Dank einer neuen Software können sich Fans online über Live-Ergebnisse freuen. Gespielt wird auf neue Tore und unkrautfreien Plätzen, was einer Platzreinigungsaktion der S3L zu verdanken ist. Den Auftakt macht am Freitag das Freizeitturnier, an dem Hobby-, Firmen- und Spaßteams ab 17 Uhr im Sand aktiv sind. Der Samstag startet mit den C-Jugenden um 9 Uhr. Ab 12 Uhr spielen die B-Jugenden und ab etwa 15 Uhr messen sich die A-Jugenden. Ab etwa 18 Uhr beginnt das Turnier der Damen. Am Sonntag sind die „Kleinen“ an der Reihe. Minis und E-Jugenden werfen ab 9 Uhr die Bälle und ab 12 Uhr sind die D- Jugenden dran. An allen Tagen ist für Stimmung, Speis und Trank gesorgt. hm