Stepptanz

Penguin Tappers räumen einmal mehr ab

Mit zwölf Deutschen Meister- und sieben Vizetiteln qualifizieren sich alle Stepptänzer des TV Hemsbach für die Weltmeisterschaft in Prag.

Die beiden Kids-Trios der Penguin Tappers feierten sogar einen Doppelsieg. Foto: Uschi Lache
Die beiden Kids-Trios der Penguin Tappers feierten sogar einen Doppelsieg.

Hameln/Hemsbach. Bei den Deutschen Stepptanzmeisterschaften in Hameln überzeugten einmal mehr die Tänzerinnen und Tänzer der Hemsbacher Penguin Tappers. Sie verteidigten am Tag der Deutschen Einheit in der Rattenfänger-Halle in Hameln nicht nur ihre zwölf Titel vom Vorjahr, sondern sorgten dafür, dass sich alle 150 Aktiven für die Weltmeisterschaften vom 20. bis 25. Oktober in Prag qualifizieren konnten. Schon seit geraumer Zeit sind die Formationen der Kids, Junioren, HK 1 und HK 2 nicht zu besiegen. Das wiederholte sich auch diesmal. Mit insgesamt zwölf DM-Titeln, sieben zweiten sowie einem dritten und fünften Platz ließen sie der Konkurrenz kaum eine Chance. pfr.

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