Penguin Tappers räumen einmal mehr ab

Hameln/Hemsbach. Bei den Deutschen Stepptanzmeisterschaften in Hameln überzeugten einmal mehr die Tänzerinnen und Tänzer der Hemsbacher Penguin Tappers. Sie verteidigten am Tag der Deutschen Einheit in der Rattenfänger-Halle in Hameln nicht nur ihre zwölf Titel vom Vorjahr, sondern sorgten dafür, dass sich alle 150 Aktiven für die Weltmeisterschaften vom 20. bis 25. Oktober in Prag qualifizieren konnten. Schon seit geraumer Zeit sind die Formationen der Kids, Junioren, HK 1 und HK 2 nicht zu besiegen. Das wiederholte sich auch diesmal. Mit insgesamt zwölf DM-Titeln, sieben zweiten sowie einem dritten und fünften Platz ließen sie der Konkurrenz kaum eine Chance. pfr.