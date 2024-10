Happy End für die Penguin Tappers: 10. WM-Titel

Die erstmals in der tschechischen Hauptstadt Prag ausgerichteten Stepptanz-Weltmeisterschaften gingen nach fünf Tagen auch für die 140 Hemsbacher erfolgreich zu Ende. Ausrichter und Moderator Tomas Slavicek wartete mit seinem Team der Tap Academy Prag mit teils neuen Ideen auf und fand dafür viel Lob bei den 1700 Teilnehmern aus 20 Nationen. Für die Stepptänzer vom TV Hemsbach, den Penguin Tappers, die sich seit Beginn der Weltmeisterschaften 1995 ununterbrochen qualifizieren konnten, war es wieder ein großartiges Erlebnis. Die 140 stellten unter den insgesamt 400 deutschen Teilnehmenden das größte Aufgebot. Hatten sie sich in den letzten Jahren vor allen bei den Formationen herausragend in Szene setzen können, so war diesmal festzustellen, dass sich die Tappers auch in den Bereichen Soli, Duos und Trios in allen Altersklassen enorm gesteigert haben. In den starken Feldern von über 30 Teilnehmern ertanzten sie sich Plätze im vorderen Drittel zwischen zehn und zwölf. Mit dieser fantastischen Entwicklung sind sie näher an die Weltspitze herangerückt.