Die HK2-Formation der Penguin Tappers ist Weltmeister

Mit einem versöhnlichen Abschluss endete gestern Abend für die Penguin Tappers des TV Hemsbach die Stepptanz-Weltmeisterschaft in Prag. Nachdem zuvor zwei Formationen der Tappers sehr knapp am Einzug ins Finale gescheitert waren, sorgte der WM-Titelverteidiger, die HK2-Formation, für das Highlight aus Sicht der Tappers-Familie. In einem mehr als spannenden, hochklassigen Finale holten sie den Weltmeistertitel 2024. Sie erhielten von den sieben Wertungsrichtern viermal die Eins, zweimal die Zwei und einmal die Vier. Sie waren wieder einmal die Weltbesten und ließen die beiden Teams aus Prag klar hinter sich.