Peter Laudenklos macht nicht mehr mit

Es hatte sich schnell herumgesprochen: Am Samstagmorgen legte Peter Laudenklos, bislang Sportlicher Leiter der Fußballabteilung in der TSG 1862/09 Weinheim, beschlossen, sein Amt nieder. Am Wochenende war der Rücktritt des Fußball-Experten schon Gesprächsstoff auf den Plätzen der Region. „Das wundert nicht, schließlich ist er mit seinem Hintergrund eine prominente Persönlichkeit, hat ja nicht umsonst auch beim 1. FC Nürnberg gearbeitet“, sagt Tobias Apfel, Fußball-Abteilungsleiter der TSG 62/09.