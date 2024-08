SV Schriesheim II will wieder eklig sein

„Wir wollen wieder zum altbekannten, ekligen SV Schriesheim werden, wo der Gegner nicht gerne hinfährt. Wo wir eine gewisse kämpferische Mentalität an den Tag legen, wenn es spielerisch nicht läuft“, sagt Marco Weber, seines Zeichens Trainer des SV Schriesheim II. Mit einem gut aufgestellten Kader sowie einer gewissen Portion Zuversicht gehen die Schriesheimer in die anstehende Spielzeit in der B-Klasse und wollen im oberen Tabellendrittel mitspielen.