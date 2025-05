Torspektakel: Hemsbach verliert 5:6 in Feudenheim

Hemsbach. Ein ganz anderes Gesicht als noch bei der 1:4-Niederlage gegen United Weinheim zeigte die SG Hemsbach beim Nachholspiel in der Fußball-Kreisklasse A2 am Mittwochabend in Feudenheim. Bei einem regelrechten Torspektakel drehten die Gäste einen 1:2-Rückstand zu einer 4:2-Führung, schafften nach dem Gegentreffer zum 4:5 kurz vor Schluss abermals den Ausgleich, um am Ende aber aufgrund des späten 6:5-Siegtreffers der Feudenheimer doch wieder mit leeren Händen dazustehen.